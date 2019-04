Par Gaëlle BILLON | Ecrit pour TF1 |

La question que tout le monde se pose : pourquoi ne pas avoir joué votre collier d’immunité ?

Je n’ai pas su utiliser le collier à bon escient. J’ai été trop gourmand tout simplement. Je suis parti parce que je me suis entêté dans mon idée de ne pas jouer le collier tout de suite. Je savais que c’était risqué mais j’ai tenté un coup de poker. Je trouvais ça dommage de le gaspiller alors que d’autres jaunes étaient plus à même de partir à ce moment-là que moi. Ce qui a pesé lourd dans ma décision de ne pas le jouer, c’est que Nicolas avait totalement accepté l’idée de sortir. Il ne s’est pas du tout battu et je pensais qu’au moins trois autres jaunes allaient voter contre lui.

Pourquoi leur avoir dit au lieu de jouer un vrai coup de poker en éliminant Béatrice par exemple ?

C’est même la première chose à laquelle j’ai pensé. Cela m’aurait même permis d’avoir le poste de chef. Je pense que les autres chefs auraient voté pour moi, en pensant semer le trouble au sein de l’équipe jaune. Mais avec le recul, je ne regrette pas mon choix. J’aurai survécu à ce conseil mais les jaunes ne me l’auraient jamais pardonné. Mon but à ce stade du jeu était quand même de m’intégrer dans l’équipe. Et puis, ça aurait été vraiment injuste envers Béatrice. Son comportement envers moi a toujours été exemplaire. D'ailleurs, je regrette de ne pas lui avoir donné le collier d'immunité avant le conseil, comme une marque de confiance.

Les jaunes ne sont pas tendres avec vous lorsque vous évoquez le deal … C’est donc un manque de compréhension ?

Ils n’avaient pas assez confiance en moi. Alors quand je leur ai fait cette proposition, ils ont probablement cru que je bluffais. J’étais vraiment sincère dans ma démarche envers eux. Ce que je n’avais pas perçu à ce moment de l'aventure et que j’ai vu en découvrant les épisodes à la télé, c’est la fissure qui commençait à se créer au sein des jaunes.

Pourquoi choisir de donner votre collier d’immunité à Béatrice avant de partir ?

Je n’ai pas particulièrement d’affinités avec elle mais je reconnais ses qualités d’aventurière et humaines. Je la trouve géniale comme fille même si on n’est pas fait du même bois. Pour moi, elle mérite de gagner.

Est-ce que vous regardez les épisodes à la télévision ?

Oui je trouve que c’est une saison pleine de rebondissements, fidèle à ce que j’ai vécu. Maintenant, je redeviens un téléspectateur fan de Koh-Lanta. Je ne sais pas du tout ce qu’il va se passer ensuite.

Si on fait le bilan, vous êtes content de votre aventure ?

Je rêvais de participer à Koh-Lanta à ma manière et c’est ce que j’ai fait. Je n’ai aucune raison d’avoir des regrets si ce n’est peut être de ne pas avoir été chef. Mon aventure idéale aurait été de virer Chloé au premier tour et de mettre Xavier ou moi en chef. Je reste persuadé que sur le papier, l’équipe rouge était la meilleure. C’est avec cette équipe que je voulais aller le plus loin possible, malgré tout.





