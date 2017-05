Par Lea OUZAN | Ecrit pour TF1 |

Après plusieurs jours de recherches infructueuses, Mathilde a finalement trouvé un collier d’immunité caché sur le camp. Grâce à cette découverte, la jeune femme est donc immunisée lors du prochain conseil. Après avoir planqué le collier dans son maillot, elle décide de le cacher dans la forêt : "Je l’ai enterré et je vais faire semblant de revenir bredouille". Après avoir trouvé un endroit stratégique, elle revient sur le camp avec de la boue sur elle. Vincent lâche alors à Mathilde : "Tu t’es mise à la carrosserie ou quoi" s'amuse-t-il. Et d’ajouter : "Tu as vidangé un camion ? T'as changé les pneus ?".

Après cet échange avec les aventuriers, la jeune femme s’est mise à l’écart : "J’essaye de jouer jusqu’au bout parce qu’ils m’ont demandé si j’étais revenue bredouille des colliers et bien évidemment je n’ai pas pu leur répondre que j’en avais trouvé un et que je l’avais caché sur le côté. Je leur ai dit que c’était compliqué et que ça m’avait pompé de l’énergie", confie-t-elle. Mathilde rejoint ensuite Clémentine dans l’eau et continue de faire croire qu’elle n’a pas trouvé de collier : "Je n’ai rien trouvé. Franchement je ne sais pas si je vais y retourner", déclare-t-elle.