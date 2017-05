Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

L’heure est grave sur le camp. Vincent, Mathilde, Corentin et Kelly se sentent menacés pour le prochain conseil. Alors que Clémentine a la possibilité de se protéger grâce à son collier d’immunité, Sébastien et Claire sont intouchables après avoir remporté l'épreuve d'immunité. L'un des deux binômes restants est donc potentiellement sur la sellette… Corentin et Kelly pensent qu'ils ont des chances de partir étant donné que la jeune femme était déjà menacée la semaine dernière. De son côté, Vincent sait aussi qu'il est en danger avec Mathilde. Face à cette menace qui plane sur les deux binômes, Corentin et Vincent décident de partir à la recherche des colliers d’immunité.

Sur le camp, Clémentine est inquiète. Si l’un des aventuriers récupère le collier, son avenir dans le jeu sera remis en question. Malgré ses doutes, elle décide de ne pas jouer son collier d’immunité au conseil. Tandis qu'il continue les recherches, Vincent finit par trouver un énorme pied de manioc… Les aventuriers sont très étonnés par cette découverte. Si l'ancien rugbyman n’a pas déniché le précieux collier, il a tout de même ramené la bonne humeur sur le camp réunifié !