Ils l’attendaient avec impatience. Leur deuxième petit garçon est arrivé. Vincent, candidat de Koh-Lanta Cambodge et sa femme Marine ont accueilli leur bébé. Un véritable bonheur pour la petite famille. Le nouveau-né s’appelle Achille et pèse 3,9 kilogrammes, a-t-il confié à MYTF1.

L’ancien rugbyman de 32 ans doit donc jongler entre les couches et sa nouvelle notoriété. Très actif sur les réseaux sociaux, il n’a pas hésité à partager sa joie. "La semaine a commencé à 3... et elle se finira à 4. Moment en or massif. Et une bonne nouvelle arrivant jamais seule on rentre juste à temps pour regarder Koh-Lanta en famille". Concernant l’éducation de son enfant, l’aventurier préfère rester un papa cool. Pas question pour lui de décider pour son fils concernant ses choix sportifs : "Je ne lui mettrai aucune pression pour qu’il fasse du rugby mais je l’inciterai quand même à faire du sport, nous a-t-il confié. Il choisira celui qui l’intéresse", a-t-il précisé à MYTF1.

Ce n’est pas le premier aventurier à devenir père cette année. Yassin est également devenu papa d’une petite fille. Le survivor des Bokor peut donc pouponner à nouveau avec son bébé, né « sans difficultés », confiait-il à nos confrères de Télé-Loisirs. Et la petite semble se porter comme un charme : « Elle est en bonne santé. Les 100 000 euros que je pourrais potentiellement remporter ne sont rien à côté », a-t-il ajouté.





