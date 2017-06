Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Le mérite, l'honneur et les bons comportements : autant de valeurs et d'attitudes que Vincent défend corps et âme depuis son arrivée dans Koh-Lanta : Cambodge. Ancien rugbyman professionnel, le Rochelais a toujours dit haut et fort qu'il venait sur l'île de Koh Rong pour se confronter aux meilleurs et voir triompher la personne la plus méritante.

Du coup, Vincent est échaudé par l'attitude de Clémentine qui a fait comprendre à Frédéric à l'issue de l'épreuve de confort qu'elle ne voterait pas pour lui s'il la choisissait pour profiter d'un déjeuner avec Valentin, son petit ami. Car la jeune femme votera deux fois au prochain conseil ! Et si Frédéric avait eu d'office deux voix contre lui, il aurait sans doute quitté ses compagnons.

Pour Vincent, cette attitude n'a pas sa place dans une telle aventure. « C'est une attitude que je ne peux pas cautionner sur Koh-Lanta, confie-t-il au bord des larmes à Sébastien. Je ne peux pas voter contre toi, je ne peux pas voter contre Fred, je vais voter contre Clémentine... T'es mon pote, c'est mon pote... Je ne peux pas voter contre vous, c'est trop dur. »

Vincent craque. « Je n'ai pas dormi de la nuit, ce n'est pas le Koh-Lanta que je voulais. Je n'aime pas les gens qui trichent, je déteste ça... A part mon vote qui va servir à rien et mes beaux discours, je n'ai aucun moyen de contrecarrer ça. C'est pour ça que je pense de plus en plus à voter Clémentine pour bien dire que je ne cautionne pas le chantage, même si ça doit me coûter ma place. C'est vraiment une attitude que j'ai envie de condamner et sur Koh-Lanta et dans la vie. »