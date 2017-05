Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Une victoire, deux victoires, trois victoires, quatre victoires… La liste des coups de maître de Vincent est longue et ne rétrécie pas à mesure que les jours passent. Depuis son retour dans le dernier épisode de Koh-Lanta, l’ancien Rugbyman à la retraite rafle toutes les récompenses. Ce vendredi, l’aventurier a brillé lors d’une épreuve de confort difficile pour le mental et le physique. Et rebelote lors de l’épreuve éliminatoire du puzzle. Malgré la dureté de l’exercice, le nouveau papa est le premier à l’avoir terminé. Mais alors, qui arrêtera Vincent ? Quelque peu agacée de voir son ami tout gagner, Kelly ne cache pas sa frustration. « Et ça continue encore et encore », entonne-t-elle. « Ce Vincent-là, il est chiant d’être fort comme ça », lâche-t-elle face caméra. « Il m’agace à toujours gagner, il m’agace, il m’enquiquine ». Mais en réalité, Kelly dit tout ça sur le ton de l’humour…

Mathilde énumère les victoires

Kelly est loin d’être en reste. Sa copine Mathilde n’a pas tardé à énumérer toutes les victoires et autres conforts remportés par le sportif. « Il a fait le temple, le bateau, la côte de bœuf et trois jours de sortie, ET le petit-déj, il a tout fait ». Autant de victoire, forcément ça agace. Pour les deux jeunes femmes, la solution serait d’éliminer l’aventurier. « A un moment donné, il va falloir qu’il cède sa place », ironisent-elles. Mais l’intrépide aventurier est loin d’avoir dit son dernier mot…