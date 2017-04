Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est une épreuve en duo qui attendait Yassin et Vincent lors du dernier Koh-Lanta. Le premier a joué des coudes pour représenter les Rouges lors de cette bataille au sommet. Le second a été désigné par les Bleus pour affronter un adversaire dont il n'avait pas la moindre idée sur l'identité... Le principe de cette épreuve était très simple : tenir le plus longtemps possible sur sa tête, un bambou long de deux mètres soixante-dix et pesant près de trois kilos. Pour les deux aventuriers qui rêvaient de s'affronter, ils ont été servis. Le gagnant est d'ailleurs reparti avec un considérable pour l'épreuve d'immunité...

Un scorpion peut en cacher un autre...

Vous le savez, tout peut arriver dans Koh-Lanta. Alors que les deux hommes se tenaient debout depuis une bonne vingtaine de minutes, un petit imprévu a bousculé la suite de l'épreuve. Ne laissant rien paraître depuis le début, Vincent aperçu un énorme scorpion se diriger droit devant eux. "Il y a un scorpion qui approche derrière Yassin", a glissé Vincent, à bout de souffle. "Merci mec", lui a répondu Yassin, reconnaissant, avant de demander à Denis Brogniart s'il n'y en avait pas d'autres qui se profilaient à l'horizon...

Si le rugbyman échoue face à l'électricien, ce dernier n'oubliera jamais le fair-play dont a fait preuve son ami pendant cette demi-heure d'épreuve insoutenable. "Il a été énormissime, il était vraiment à la hauteur, moi qui voulais avoir un duel acharné, je l'ai eu", a-t-il confié à l'animateur.