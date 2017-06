Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Etre loin de ses proches peut parfois vous faire perdre la mémoire ! Sans doute fatigué après plus de 35 jours de survie, Vincent n’avait visiblement pas les yeux en face des trous au moment de découvrir qui avait fait le déplacement jusqu’au Cambodge pour venir le voir.

Quand Denis Brogniart annonce aux aventuriers qu’une récompense exceptionnelle les attend s’ils remportent l’épreuve de confort, l’ancien rugbyman professionnel et les quatre autres naufragés voient arriver une jeune femme qui n’est autre qu’Elinor, la sœur de Vincent. Sauf que le Rochelais ne la reconnaît pas et se tourne vers les autres aventuriers comme s’il s’agissait de l’une de leurs proches !

Une fois, deux fois, Vincent regarde ses compagnons d’aventure dans l’attente d’une réaction de l’un d’eux, sans succès. C’est finalement après de longues secondes qu’il reconnaît enfin sa petite sœur. Interloqué, Denis Brogniart lui demande confirmation : « Je vous ai vu vous tourner vers les autres, vous pensiez que c’était quelqu’un pour un autre aventurier ? » « Je ne l’ai pas reconnue, c’est ma petite sœur ! » confirme un Vincent aux anges et très ému.

« Ça fait du bien de voir des visages familiers », dit-il entre deux larmes. Le colosse craque d’ailleurs complètement lorsque sa petite sœur lui annonce que sa femme, enceinte de quatre mois, et son fils Gaspard vont bien. S’il n’a pas remporté l’épreuve par la suite, Vincent aura au moins eu les nouvelles de sa famille qu’il attendait tant depuis son arrivée au Cambodge, lui qui n’avait eu ni coup de téléphone aux proches, ni lettre.