Par Alexis Hache

La fin du dernier conseil de Koh-Lanta : Cambodge a été agitée car les aventuriers ont eu le droit à deux annonces importantes de la part de Denis Brogniart. La première : c’est le retour du vote noir sous une toute nouvelle forme. Vincent a en effet désigné Corentin qui aura le pouvoir de voter deux fois lors du prochain conseil.

La seconde : Vincent est le premier aventurier membre du jury final ! Faire partie de ce jury, c’est avoir la chance de pouvoir voter pour désigner le grand vainqueur de Koh-Lanta : Cambodge. Car vous le savez, après la mythique et terrible épreuve des poteaux, seuls deux aventuriers seront encore en capacité de remporter Koh-Lanta.

Ils devront alors se présenter devant le jury final constitué de tous les aventuriers éliminés et auront quelques minutes pour plaider leur cause devant cette assemblée très particulière.

Partisan d’un Koh-Lanta au mérite où les meilleurs aventuriers sur le camp et dans les épreuves se distinguent, Vincent aura donc une occasion unique de faire peut-être pencher la balance en faveur de celui ou de celle qu’il estimera le plus méritant. Pour connaître le prochain aventurier qui fera partie de ce jury final, rendez-vous vendredi soir, à partir de 20h55 sur TF1 !