Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est ce qu’on appelle un retour explosif ! Après l’abandon de Manuella sur décision médicale, Vincent a réintégré l’aventure de la plus belle des manières en remportant l’épreuve d’immunité. Désireux de prouver qu’il avait bien sa place dans Koh-Lanta : Cambodge, l’ancien rugbyman professionnel a terminé le parcours du combattant des hommes à la première place devant Sébastien. Puis, les yeux bandés et guidé par le moniteur d’escalade, il a devancé Clémentine dans la seconde partie de cette épreuve d’immunité exigeante.

Mais le retour de Vincent a également fait exploser les alliances sur le camp. Certains aventuriers rouges avaient confié avant l’épreuve de confort qu’ils regrettaient d’avoir voté contre l’ex-Bleu. Son retour dans la compétition est donc vécu par beaucoup comme un soulagement. Et c’est toute l’aventure qui s’en trouve modifiée ! En effet, quelques aventuriers de la tribu réunifiée se remettent à parler de « vote au mérite ». Comprendre : ils n’élimineront pas systématiquement les plus forts dans les épreuves et sur le camp, mais ils auront tendance à voter d’abord contre ceux qu’ils considèrent comme les plus faibles. En quelques heures, Vincent a ainsi réussi à se débarrasser du statut d’homme à abattre à tout prix et à imposer sans forcer sa vision du jeu partagée par d’autres aventuriers : affronter les meilleurs le plus longtemps possible.