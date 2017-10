Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vendredi dernier, les Rouges ont affronté le conseil de Koh-Lanta. Après avoir échoué à l'épreuve d'immunité, ces derniers ont été contraints d'élaborer des stratégies de retour sur le camp afin d'éliminer l'un des leurs. Face à Denis Brogniart, les Robinsons n'ont rien fait paraître... jusqu'au résultat des premiers votes. En effet, Marvyn a obtenu 5 votes contre lui, tout comme Romain, qui a lui aussi obtenu 5 voix contre lui.

Cette égalité parfaite a poussé les aventuriers à voter une nouvelle fois soit pour Marvin, soit pour Romain. Et après de longues minutes insoutenables, c'est Marvyn, le Breton de l'aventure qui a fait ses adieux à ses camarades. Un départ brutal pour celui qui avait déjà quitté l'aventure une première fois... Déçu de partir pour de bon, l'aventurier a tenu à adresser ce mot à ses camarades qu'il laisse aux Îles Fidji : "Certaines personnes sur le camp mettent en place des stratégies; on les suit et en fin de compte, on se rend compte au conseil que ceux qui ont mis en place les stratégies ne les suivent pas", admet-il, avant que Maxime ne prenne la parole. "C'est moi ! J'en ai marre des stratégies, ça m'a trop chamboulé. On avait fait un pacte avec ma première équipe rouge, on s'entendait très bien", a-t-il avoué avant d'enchaîner avoir deux autres candidats dans le collimateur.

Pour Marvyn, qui quitte l'aventure, le mal est fait. "A chaque fois, je te fais confiance, tu mets en place une nouvelle stratégie, là en l'occurence tu voulais éliminer Romain, ensuite tu me plantes un couteau dans le dos, tu changes de stratégie, tu me demandes de te faire confiance. Je sais que c'est un jeu mais merci Fabian de m'avoir sauver aux ambassadeurs", conclut-il avant d'attribuer son vote noir à Magalie et quitter le jeu définitivement.