Par Alexis Hache

Le dernier conseil a été riche en surprise : Magalie aurait dû être éliminée car elle avait six voix contre elle lors du dépouillement. Mais la jeune danseuse professionnelle a profité du collier que lui a donné Tiffany pour annuler tous ces votes d'un coup. Les trois jeunes ayant pour leur part voté contre Fabian, c'est bien le Suisse qui est éliminé. Mais un autre bulletin de vote a particulièrement attiré l'attention.

Ce bulletin, c'est celui de Maxime. Le restaurateur lyonnais n'a pas voté comme ses camarades des ex-Rouges. Lui a fait un tout autre choix en votant contre André ! Un vote qu'il n'a pas de mal à justifier. Maxime a en effet toujours dit qu'il appréciait énormément Magalie et qu'il ne voterait contre elle qu'une fois André et Tiffany éliminés. Mais comme Tiffany et Sandrine se sont sacrifiées en ne prenant pas leur courrier pour pouvoir rapporter notamment celui de Maxime, il ne peut pas, en son âme et conscience, voter contre l'étudiante en arts dramatiques.

Décidé à ne plus voter pour le moment contre les plus forts comme il a pu le faire aux deux précédents conseils, Maxime en vient donc à écrire le prénom d'André sur son bulletin de vote. Un choix dénué de toute stratégie et simplement animé par l'envie de voter en fonction de ses convictions.





