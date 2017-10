Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Alors qu'ils se préparent à dormir sur la plage du Paradis perdu, Sandrine et Manu engagent une discussion au sujet de la stratégie à l'oeuvre dans chacune des équipes. Sandrine est la première à interroger son camarade sur leur choix de vote en cas de conseil après la prochaine épreuve d'immunité. "Vous comptez toujours voter contre un ex-Jaune ou vous remettez tout le monde dans la balance ?" demande-t-elle à l'entrepreneur belge. "J'essaye d'être objectif, répond Manu. Pour le mérite, c'est équivalent pour tout le monde. Ca doit être la même chose de votre côté ? Je suppose que vous n'allez pas éliminer un Tugdual pour garder une Marguerite..."

Mais la réponse de Sandrine est loin d'aller dans le sens de celle de Manu. "On a qu'une parole, répond-elle. On s'est dit qu'on se retrouvait à neuf à la réunification." Pour Sandrine, le mérite des ex-Jaunes n'entre à aucun moment en ligne de compte. Les ex-Rouges primeront toujours sur le reste jusqu'à la réunification. "Si un ex-Rouge est moins méritant qu'un ex-Jaune, ce n'est pas pour ça qu'on votera contre lui", conclut-elle.

Manu est très clair de son côté : il aimerait se retrouver à la réunification avec des gens "valeureux". L'entrepreneur belge ne comprendrait pas que Tugdual soit éliminé en cas de conseil pour les Rouges. Alors que Fabian avait lui glissé à l'oreille de Sandrine que c'était justement le community manager qui devait être éliminé si les Rouges perdaient l'immunité ! Décidément, plus les jours passent, plus le pacte des anciens a du plomb dans l'aile.





Pour comprendre pourquoi le pacte des anciens est en train de disparaître, regardez la vidéo suivante :