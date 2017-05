Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Koh-Lanta est une aventure qui marque ses participants à vie. C’est le cas de Wendy et Pascal, aventuriers de Koh-Lanta : Thaïlande. Vainqueur de l’épreuve des poteaux devant Wendy et Gabriel, Pascal avait choisi d’emmener la jeune femme en finale avec lui. Et c’est finalement Wendy qui avait remporté la finale.

De cette aventure extraordinaire est née une belle amitié. Wendy et Pascal se voient régulièrement. Après avoir passé Noël ensemble, ils ont décidé de partir en vacances ensemble, en famille. Et la destination qu’ils ont choisie n’est pas anodine puisqu’il s’agit de l’île de Koh Yao Noi dans la baie de Phang Nga, là même où ils s’étaient rencontrés la première fois au moment de participer à Koh-Lanta !

Alors une fois sur place, les deux aventuriers ne pouvaient pas rendre un petit hommage à cette aventure mythique. « Déformation professionnelle » titre ainsi Wendy en légende d’une photo où on la voit avec Pascal sur des bollards, reproduisant l’épreuve des poteaux… en toute sérénité cette fois-ci !

Avant ça, Wendy avait déjà posté sur son compte Instagram un petit panaché de photos montrant les deux ex-Karwai en pèlerinage sur l’île de Koh Yao Nai. On y apercevait notamment le fameux tronc d’arbre qu’il fallait trouver pendant l’épreuve d’orientation. Une épreuve que Pascal avait, on le rappelle, remportée en 33 minutes chrono !





Déformation professionnelle😜💛#kohlanta #koyaonoï #thaïlande #PascalKohLantaThaïlande Une publication partagée par Wendy Koh-Lanta (@wendykohlanta) le 2 Mai 2017 à 9h01 PDT