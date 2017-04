Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Coup dur pour Yassin : les ambassadeurs des deux tribus, Mathilde et Sandro, ont décidé de l’éliminer. Le Bordelais doit donc faire son sac dans la foulée et dire adieu à ses compagnons d’aventure.

Le choix des ambassadeurs s’est rapidement arrêté sur lui. Pour Mathilde et les Bleus, sortir Yassin était le meilleur des scénarios. Car l’ancienne championne de natation synchronisée voulait éviter d’aller jusqu’au tirage au sort. En éliminant Yassin, les Bleus réussissent à faire sortir l’un des aventuriers les plus forts dans les épreuves et donc un obstacle potentiel sur la route de l’orientation et des poteaux.

Chez les Rouges, c’est la même chose, mais ça va encore plus loin. Car si Yassin était un leader incontestable dans les épreuves et sur le camp où il a largement contribué au confort de vie de son équipe, il avait également parfois un comportement que ses camarades rouges trouvaient trop personnel, voire déplacé. Les Rouges s’étaient donc mis d’accord en secret avant le départ du Belge aux ambassadeurs : il devait faire en sorte d’éliminer Yassin !

« Il faut absolument que tu dégages Yassin, avait même dit Clémentine à Sandro. Franchement, c’est trop bien pour le reste de l’aventure. Si Yassin dégage, on n’a plus de collier et on gagne tout. » Une stratégie dont l’électricien bordelais fait donc les frais juste après la réunification, lui qui rêvait de se mesurer aux meilleurs sur les épreuves individuelles.