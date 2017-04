Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le Bordelais est de plus en plus en marge du groupe après avoir déclaré devant tout le monde qu'il ne pourrait pas voter contre Vincent qui fait pourtant partie des Bleus.

Vanter les mérites de ses adversaires et dire qu'on ne pourra jamais voter contre eux, c'est une tactique risquée dans Koh-Lanta ! Pourtant, c'est celle que Yassin a adoptée en déclarant devant tout le monde à l'issue de l'épreuve de confort qu'il voulait affronter Vincent, le colosse des Bleus, le plus longtemps possible.

Du coup, le message est mal passé chez les Rouges et Yassin, se sentant menacé, reste à l'écart. Car en creusant un peu, le Bordelais s'est rendu compte que ses coéquipiers rouges pourraient très bien voter contre lui après la réunification, une fois les Bleus éliminés... Il le sait, il ne peut compter que sur lui-même !

Et ce qu'en disent les Rouges va également dans ce sens. Sandro affirme d'ailleurs que « Yassin est un petit problème chez les Bokor ». Alors que ses compagnons lui reprochent déjà son comportement de plus en plus individualiste, l'électricien s'isole même au moment du repas, habituellement partagé par tous les Rouges autour du feu. « C'est hyper fatiguant et énervant, concède Clémentine. On est vraiment soûlés de Yassin. »

Déterminées à ne pas voir leur aventure gâchée par un comportement qu'elles ne comprennent pas, Manuella et Clémentine ont décidé de ne plus accorder d'importance à Yassin. De son côté, le Bordelais se moque gentiment de l'attitude « fleur bleue » des filles qui évoquent le départ de Bastien, assises sur un rocher face à l'océan et au soleil levant. Lui est déjà passé à autre chose. Voilà donc encore un point sur lequel les Rouges ne sont pas tous sur la même longueur d'onde... Et la réunification qui approche à grands pas ne devrait pas arranger les choses !