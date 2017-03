Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La semaine passée, trois nouveaux aventuriers ont fait irruption dans Koh-Lanta : Vincent, Claire et Sébastien. Trois aventuriers aguerris qui se sont retrouvés dans les trois équipes Rouges, Jaunes et Bleues. A peine arrivés, deux des trois Robinsons ont brillé par leur sens de la débrouille. Claire a découvert une piscine d'eau douce pour sa tribu et Vincent a trouvé de la canne à sucre pour nourrir ses troupes. De quoi prendre des forces pour la suite de l'aventure et des épreuves... Aujourd'hui, MYTF1 vous propose un focus sur ces aventuriers qui possèdent des tatouages. Et vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts.

Sandro - tatoué sur le bras



Cette saison, Sandro, l'aventurier belge de l'aventure, possède un gros tatouage sur le bras gauche. Visible à l'oeil nu, le dessin représente une boussole.









Yves, le tatouage tribal

Du haut de ses 49 ans, Yves, la forte tête de l'équipe des Bleus arbore un bien beau tatouage tribal sur son épaule... et sur sa cuisse.









Manuella, des tatouages discrets

La mannequin de Koh-Lanta possède un gros tatouage sur le bas de son dos. Même s'il n'est pas tout à fait visible, les suppositions vont bon train. Serait-ce une rose ?









Bastien, le tatouage citation

Là encore, les internautes et téléspectateurs n'ont pas pu passer à côté du tatouage de Bastien. Placé sous son pectoral gauche, il est impossible à louper. Mais avez-vous réussi à déchiffrer le message ? Pendant les épreuves, le jeune homme est hyperactif. Difficile de lire ce qui est écrit. Mais rassurez-vous, MYTF1 a réussi à décoder le message : "When life gives you a hundred reasons to cry, show life a thousand reasons to smile". Une jolie citation qui veut dire "Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu as mille raisons de sourire". CQFD.









Yassin, un prénom dans la peau

L'aventurier de l'équipe des Rouges arbore un bien joli tatouage sur le bas ventre. Son tattoo a lui n'est non pas un dessin, mais un prénom. "Redda". Pour le moment, le jeune homme n'a pas expliqué à ses amis aventuriers la signification de ce signe...









Frédéric, a "Mathis" sur son pectoral

Tout comme Yassin, Frédéric a un tatouage-prénom. Il s'agit de "Mathis", mais ce n'est pas tout ! L'aventurier possède un autre tattoo sur la hanche droite.









Les tattoos cachés de Marjorie

La candidate Dunkerquoise possède deux tattoos bien discrets : une croix derrière la nuque et une autre forme sur l'épaule droite.









Le signe chinois de Maria

Maria, la boulangère à l'accent chantant possède un symbole chinois dans le bas du dos. Si elle pensait que les téléspectateurs ne le verraient pas, c'est loupé !





Vincent, le tatouage maori

Vincent possède un tatouage maori sur le côté droit de son pectoral. Un joli symbole qui n'est pas sans rappeler celui de Yves.









Claire, un tatouage discret...

Claire possède une mystérieuse forme en bas du dos.









Mathilde, tattouée sur le poignet

Mathilde aussi possède un tattoo. C'est sur son avant-bras droit que l'Angevine s'est faite inscrire ce qui ressemble être une lettre.