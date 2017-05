Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Yves et Corentin, deux aventuriers de "Koh-Lanta Cambodge", se sont retrouvés dans leur sud natal. Au programme : du rire et de la nourriture.

Koh-Lanta a beau être terminé pour Yves et Corentin, cela n'empêche pas les deux aventuriers de se retrouver. C'est dans leur sud natal que les deux Robinsons qui ont fait équipe au Cambodge, ont passé la journée ensemble pas plus tard qu'hier. Et c'est Yves, très présent sur les réseaux sociaux, qui a immortalisé ces retrouvailles d'un cliché des deux jeunes hommes. "Petit repas avec mon @corentinkohlanta très bon moment !!! Content de se revoir et bon moment de partage !!! Tu es un super mec coco !!!!", a commenté l'ex-aventurier des Bleus.



Le sourire aux lèvres, les deux candidats savourent du temps à deux. L'occasion pour eux de se remémorer leur aventure mouvementée dans Koh-Lanta. D'ailleurs, ils portent tous les deux une chemise bleue, une référence voulue ou pas, à l'ancienne équipe du doyen de la saison.

Vendredi dernier, Corentin a quitté l'aventure Koh-Lanta. Déçu de ne pas être arrivé jusqu'aux poteaux, le Gersois a confié à MYTF1 avoir réalisé son rêve en participant au jeu de survie. "Je n’ai aucun regret. J’ai participé à l’aventure de ma vie. Après je pense que j’aurais pu aller plus loin ! Je me voyais déjà dans le carré final…", a-t-il déclaré. Après plus de 28 jours de survie, l'aventurier ne retient que du positif de cette aventure qui a changé sa vie. "J’ai appris que je pouvais être un petit aventurier. En partant, tout le monde m’a dit ‘Mais qu’est-ce que tu fais ? Ce n’est pas une aventure pour toi’. On me voit plus dans une émission comme Secret Story que Koh-Lanta".

