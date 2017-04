Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vendredi soir, dans Koh-Lanta, la bataille a fait rage entre les Rouges et les Bleus. Lors de l'épreuve de confort, la fameuse épreuve de la boue, les deux équipes se sont jetées corps et âmes dans cette marée boueuse pour remporter un prix, et pas n'importe lequel : un coup de téléphone aux proches, restés à des milliers de kilomètres en France. Et malgré les efforts des Takeo qui n'ont rien lâché, ce sont les Bokor qui ont brillé. Et comme toujours dans ces moments-là, l'émotion était au rendez-vous lorsque Denis Brogniart a distribué le téléphone portable à chacun des aventuriers de la tribu Rouge.

Du côté des Bleus, la déception était immense. Surtout chez Yves, qui n'a pas pu contenir son émotion à son retour. Attristé, l'aventurier n'a pas caché ses larmes face à la caméra. "Je n'ai plus de forces, je suis déçu de ne pas avoir eu ma petite femme au téléphone et mes enfants aussi, leur dire que je les aimais", a-t-il commencé. "C'était le moment pour moi de lui demander... ça fait six ans qu'on vit ensemble. Je voulais lui demander si elle voulait m'épouser et je l'aurais bien fait au téléphone, mais je n'ai pas pu", a-t-il glissé les larmes aux yeux. Et de conclure, "dans la vie il ne faut rien lâcher, j'espère que mes enfants vont être fiers de moi... J'irais au bout pour eux". Peut-être a-t-il eu le temps de demander la main de Juliette à son retour ?