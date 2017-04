Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ambiance tendue sur le camp des Takeo ! De plus en plus isolé au sein de sa tribu, Yves tient Frédéric responsable de cette situation. L'Héraultais reproche à son compagnon du début de l'aventure de l'avoir trahi pour s'allier avec les ex-Jaunes et de ne plus lui adresser la parole. Des accusations que le vendeur automobile des Bouches-du-Rhône vit mal. Excédé, il livre alors tout ce qu'il a sur le cœur et part au clash avec Yves.

« Ça fait 18 jours que je suis là à te tirer tout le temps vers le haut ! s'emporte-t-il. Qui t'a sauvé au début ? C'est moi qui t'ai sauvé ! Quand tu pleurais, c'est moi qui suis venu te voir ! Pendant les épreuves, c'est moi qui t'ai poussé ! Pourquoi je ne te parle plus ? Parce que tu viens me voir et tu me dis : « Vous allez voter contre moi » et tu me mets dedans ! »

Face à l'explosion de Frédéric, Yves réplique. « Ne me crie pas dessus ! dit-il plusieurs fois en se levant. Moi j'ai été honnête avec toi depuis le début ! » L'affrontement verbal est au plus haut, les autres Bleus assistent médusés à cet échange. « Ne crache pas dans la soupe ! J'ai horreur de ça ! » répond Frédéric avant de se résigner complètement. « Allez, je ne parle plus avec toi ! Je te jure, je suis vachement déçu ! » Clash, dialogue rompu : c'est sûr, le divorce est acté entre les deux anciens amis devenus meilleurs ennemis !