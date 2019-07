Zoom sur Amir l'aventurier discret mais pas trop...

Au début de l'aventure, Amir était assez discret. A mesure que les jours passent, ce directeur commercial de région parisienne a commencé à s'affirmer et montrer son vrai tempérament. Retour sur un aventurier qui en veut.

Amir, c'est un peu le Robinson Crusoé des temps modernes ! Très proche de dame nature, il a choisi Koh-Lanta Thaïlande pour se retrouver en harmonie avec la nature. Le grand air, l'aventure, cela semble être cher au cœur d'Amir. Âgé de 46 ans, ce caméléon qui s'adapte à tous les types de situations, est directeur commercial, spécialiste des chevilles murales dans les Yvelines (78). Mais en plein cœur de la Thaïlande, saura-t-il entrer dans la compétition en plus de pouvoir apprécier le cadre naturel qu'il recherche ?



Amir un candidat discret...

Au début de l'aventure, Amir s'est fait plutôt discret... A tel point que Romain, la forte tête de l'équipe des Rouges, l'a rappelé à l'ordre dès le premier jour. "Je veux vraiment que tu t'affirmes. Même quand tu demandes quelque chose". A mesure que les jours passent, le jeune homme s'est imposé et a prouvé que lui aussi méritait sa place dans l'aventure. D'ailleurs, il y a deux semaines, c'est lui qui a pris l'initiative de faire le feu, et cela a payé. Acclamé par l'ensemble des Aopoh, l'aventurier a même été comparé à "Dieu" par Romain. "Dieu a un nom et il s'appelle Amir".





... Mais pas trop

Lors du remaniement des équipes, Amir, qui est resté dans l'équipe rouge, a fait savoir aux anciens jaunes qu'ils devaient se plier aux règles établies au préalable. Plutôt en retrait au début de l'aventure, l'aventurier semble aujourd'hui prêt à montrer son vrai visage. En intégrant la nouvelle équipe des Rouges, il ne s'attendait certainement pas à affronter des naufragés aux tempéraments aussi extrêmes. Lui reprochant de ne pas se plier aux règles déjà mises en place ultérieurement, Amir n'a pas hésité à dire sa façon de penser à Steve qu'il trouve trop entreprenant.





Koh-Lanta revient vendredi 18 mars à 20h55 sur TF1 !