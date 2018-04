1ère épreuve d’immunité individuelle : le parcours du combattant (Ep.6)

CRUCIAL POUR L'ÉQUIPE RÉUNIFIÉE - Ce moment est important puisque les 10 aventuriers restants dans la course vont disputer leur première épreuve individuelle. Cette épreuve est mythique dans Koh-Lanta : le parcours du combattant. Pour respecter l’équité, il y a deux parcours : un pour les femmes puis un pour les hommes. Et les deux gagnants (1 homme et 1 femme) s’affronteront lors d’une finale. Le totem est remis en jeu. La première course ce sont les femmes qui ouvrent le jeu. Candice et Yassin sont en final de cette épreuve d’immunité. Cette dernière étape de l’épreuve d’immunité n’a rien à voir avec le parcours du combattant. Attention : 3, 2, 1… Go ! EXTRAIT du REPLAY de l’émission 6 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 20 avril 2018