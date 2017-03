Qui est le 2ème aventurier à quitter l’équipe bleue ?

Les Bleus se retrouvent une nouvelle fois au conseil après avoir perdu l’épreuve d’immunité. Yves et Hada sont les deux aventuriers en danger ce soir. Yves s’est beaucoup isolé de son équipe ces derniers temps et sa mésentente avec Kelly pourrait excéder le reste de l’équipe. De son côté, Hada, plus faible dans les épreuves, a récemment voulu s’essayer à la stratégie, ce qui pourrait lui porter préjudice. Alors, quel aventurier va être éliminé ce soir ? Denis Brogniart procède au dépouillement et va annoncer le verdict. La sentence est irrévocable. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.