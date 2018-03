3è Conseil de suite pour les Jaunes : RECORD dans Koh-Lanta (Ep.3)

HISTORIQUE - C’est la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, qu’une même équipe doit éliminer quatre fois de suite un des leurs dès le début de l’aventure. Les Jaunes ne parviennent toujours pas à prendre le dessus sur des Rouges à qui tout réussit depuis le début de ce combat des héros dans les épreuves. Six épreuves, six défaites pour les Jaunes. Si on s’intéresse aux individualités : Il y a un aventurier qui cristallise les reproches, c’est Cédric. Cet aventurier est nettement en deçà des autres Jaunes sur les dernières épreuves. Cédric en est conscient et il est loin d’être le Cédric que l’on a connu comme conquérant, leader lors de sa première saison. Cédric sait qu’il est menacé ce soir au conseil. Voilà pourquoi il tente par tous les moyens de trouver un collier d’immunité individuelle. Ce qui inquiète terriblement ses co-équipiers. Quel sera le quatrième aventurier éliminé des Jaunes ? Extrait du REPLAY de l’émission 3 de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 30 mars 2018