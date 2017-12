Les 5 temps forts de la finale : l’orientation, les poteaux, les 2 finalistes, le conseil final

ATTENTION SPOILER – ON VOUS DIT TOUT !! Ils sont quatre aux portes de la finale de Koh-Lanta Fidj : André, Tiffany, Sandrine et Magalie. Si Tiffany a trouvé le poignard rapidement, Magalie quant à elle a trouvé le sien par un pur hasard sur la plage, ayant perdu sa boussole et son plan. André, quant à lui, a sué à grosses gouttes pour finalement se sélectionner à l’épreuve mythique des poteaux. Direction les poteaux pour nos trois finalistes : André, Tiffany et Magalie... Qui remporte la victoire des poteaux ? Ne manquez pas de cliquer sur cette vidéo, vous allez être scotchés ! Découvrez les meilleurs moments de la finale de Koh-Lanta Fidji. Extraits du REPLAY de la finale de KOH-LANTA FIDJI du 15 décembre 2017