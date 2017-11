LES 5 TEMPS FORTS DE L’émission 10 : vives émotions et offensive des jeunes

ATTENTION SPOILER – ON VOUS DIT TOUT ! Pour ce dixième volet de cette saison dans l'archipel des Fidji, l’heure est à la rébellion des jeunes ! Les trois derniers jeunes de la tribu blanche ont lancé leur contre-offensive. Lors de l’épreuve de confort, Tiffany a été une nouvelle fois mise au ban de la tribu. Mais la jeune fille a eu l’occasion de prendre sa revanche en se rendant seule et dans le plus grand secret, sur l’ile du paradis perdu. . Après d’âpres recherches, Tiffany a trouvé un coffre avec un collier d’immunité. De retour sur le camp, Tiffany a habilement caché la vérité à ses adversaires. Seuls ses deux alliés, André et Magalie, ont été mis dans la confidence. Ce collier d’immunité est une arme secrète pour les trois jeunes qui risque d’être bien utile pour espérer se sauver. Les trois compères ont eu le nez creux puisqu’au conseil, Magalie a sorti le précieux collier et c’est comme ça qu’elle s’est ainsi sauvée de l’élimination au détriment Fabian. Extraits du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 03 NOVEMBRE 2017 (Emission 10).