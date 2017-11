Les 5 temps forts de l’émission 12 : rébellion, rebondissements, conseil sous haute tension !

ATTENTION SPOILER – ON VOUS DIT TOUT !! Aux Fidji, l’affrontement entre générations a atteint son apogée. Après le départ d’André, les deux derniers jeunes, Tiffany et Magalie, se sont senties bien seules face aux anciens. Mais elles n’ont pas baissées les bras : Magalie a gagné une épreuve cruciale avec à la clé un précieux avantage. Grâce à la complicité de Tiffany, la danseuse a réussi à récupérer ses deux moitiés de collier d’immunité. Pour échapper à l’élimination d’une manière certaine, l’une des deux jeunes filles devait gagner l’épreuve d’immunité. Une motivation qui a permis à Tiffany de l’emporter face à Marguerite. Tout sourit aux jeunes alors que pour les anciens tout s’écroule. Surtout que Mélanie a dû quitter l’aventure en raison d’une blessure à la jambe. Une sortie médicale qui permettra à Maxime ou à André de revenir dans l’aventure. Une opportunité exceptionnelle aux portes de l’orientation. Mais avant d’assister au retour de l’un des leurs, les aventuriers ont dû se rendre aux conseils. Et grâce à leur immunité respective, les jeunes filles ont pu inverser la tendance, en éliminant Romain. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).