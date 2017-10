LES 5 TEMPS FORTS DE L’émission 9 : dégustation, déception, baisse de moral et incertitude

ATTENTION SPOILER – ON VOUS DIT TOUT ! Pour ce neuvième volet de cette saison dans l'archipel des Fidji, l’heure est à la dégustation mythique de Koh-Lanta et des grandes explications ! Aux Fidji c’est le grand jeu des chaises musicales sur le camp réunifié. Après avoir fait basculer le vote au précédent conseil en éliminant Marvyn, Maxime est devenu le pivot de la tribu blanche. Le Lyonnais est courtisé par les anciens, comme par les jeunes. Face à ses incertitudes, la seule solution possible pour échapper à l’élimination, c’est de gagner l’épreuve d’immunité. Mission accomplie à cet épisode 9 pour le jeune André. En revanche, Tiffany s’est retrouvée en grand danger ayant montré une très nette baisse de moral. Et au conseil, nouveau coup de théâtre : Maxime vote contre Sébastien ! Extraits du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 27 octobre 2017 (Emission 9)