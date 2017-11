A la recherche d’un collier d’immunité !

Maxime est en danger et il le sait ! Requinqué par le confort qu’il a gagné avec André – un délicieux brunch – il se met à la recherche d’un collier d’immunité. Car le dernier conseil l’a prouvé, le collier d’immunité peut bouleverser tous les votes et ça, le Lyonnais en a bien conscience : « Il faut que je trouve un collier et je créerai la surprise demain ! C’est ma carte à jouer ! » Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 17 NOVEMBRE 2017 (Emission 11).