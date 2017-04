"Il a testé" n°5 : Denis Brogniart, équilibriste sur le labyrinthe flottant

C'est une épreuve inédite qui attend nos aventuriers cette semaine.. Une épreuve de dextérité et de calme sur la mer turquoise du Cambodge. Un labyrinthe flottant avec comme objectif : placer trois boules au centre de cette tentacule pour nos deux équipes en lice. Les aventuriers seront cinq sur cette plateforme mobile. Et c'est avec le poids du corps et les déplacements qu'ils feront progresser la boule ... Ou pas... De la stratégie pure et dure car il faut être capable de garder son calme et surtout communiquer pour gagner cette nouvelle récompense : une côte de bœuf et des frites succulentes. Une épreuve faite pour qui d'après vous ? Les rouges ou les Bleus?. Pour le savoir, rendez-vous vendredi soir à 20h55 sur TF1 pour Koh-Lanta Cambodge !