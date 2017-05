"Il a testé" n°6 : le parcours du combattant... à l'aveugle ?!

Comme tous les ans, Koh-Lanta sait revisiter ses classiques. Parmi eux, on retrouve bien sûr le parcours du combattant ! Si la première étape ne change pas avec un parcours homme et un parcours femme, la finale des deux vainqueurs sera complètement inédite ! En effet, les deux aventuriers les plus rapides vont devoir s'affronter à l'aveugle autour d'un puzzle, avec l'aide d'un complice qui va servir de guide... Rendez-vous vendredi à 20h55 sur TF1 pour la suite de Koh-Lanta Cambodge !