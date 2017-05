"Il a testé" n°9 : Denis Brogniart au bout du fil

Après plus d'un mois de survie, le corps des aventuriers est mis à rude épreuve... Et pourtant, il va falloir tenir dans cette épreuve de résistance. Suspendus à une corde avec comme seul point d'appui un nœud pour les pieds. Autant dire que le mental sera un élément primordial dans cette épreuve, surtout quand on connait la récompense : une bonne douche et un brossage de dents ! Rendez-vous vendredi à 21h pour la suite de Koh-Lanta Cambodge !