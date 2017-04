Ambiance froide pour la réunification

Rouges et bleus s’approchent d’une nouvelle plage. Celle de la réunification ! Ils ont tout à découvrir : le lieu et les autres aventuriers. L’arrivée de chacun est organisée mais silencieuse. Les deux équipes ne se jettent pas illico les uns sur les autres. De prime abord, l’ambiance est froide et un peu tendue. Chacun s’affaire à ses activités. Certains vont chercher l’eau, d’autres font le feu et commencent la cabane. Les retrouvailles sont courtoises, sans plus ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.