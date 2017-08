André « Prouver à tout le monde que je suis un adulte »

André, 19 ans, fait du rugby depuis 4 ans et aime gagner. Cet étudiant en BTS Commerce est gentil jovial et toujours de bonne humeur. Il a l’image d’une personne ayant de l’humour et irresponsable, et avec sa participation à l’émission, André souhaite prouver qu’il peut se débrouiller seul et qu’il n’est pas uniquement un bon copain marrant mais pas encore responsable. Les gens le « voient comme un nounours gentil, pas méchant, qu’il ne fait de mal à personne ». Grâce à Koh-Lanta Fidji, André souhaite prouver à tout le monde qu’il est un adulte