Après 2 scrutins, qui est éliminé aux portes de la finale ?

ATTENTION SPOILER – Ils ne sont plus que 5 aventuriers à venir à ce 13è conseil. Marguerite, André, Sandrine, Magalie et Tiffany. Cette dernière est intouchable puisqu’elle a remporté le totem de l’immunité. Donc tout se joue entre les 4 2 anciens et 2 jeunes. Denis Brogniart est allé chercher l’urne. C’heure est du dépouillement. Mais avant le dépouillement, Denis Brogniart pose la question habituelle aux aventuriers « est-ce que quelqu’un possède un élément susceptible de modifier le cours du vote ? Et souhaite le jouer ce soir». Personne n’a répondu. Même Marguerite fait non de la tête. Au premier scrutin, il en sort 3 voix pour André et 3 voix pour Marguerite. Les aventuriers doivent voter de nouveau. Mais à ce second scrutin, il n’y aura plus de vote supplémentaire. Donc pas d’égalité à ce dernier scrutin. Entre André et Marguerite, qui remporte le plus de voix ? Cliquez pour le savoir Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 8 DECEMBRE 2017 (Emission 13).