Quels sont les deux aventuriers éliminés ?

Après le bilan de ces derniers jours, les aventuriers vont devoir voter et faire un choix. L’atmosphère de ce conseil est très particulière car ce soir c’est deux aventuriers qui seront éliminés. Clémentine va-t-elle sortir son collier d’immunité et ainsi protéger Frédéric avec elle ? Kelly et Corentin vont-ils récolter le plus de votes à cause de leur faiblesse dans les deux dernières épreuves en binôme ? Mathilde et Vincent vont-ils créer la surprise ? Une chose est sûre, deux aventuriers vont quitter l’aventure ce soir. Alors, quel sera le binôme éliminé à l’issue du conseil ? Denis Brogniart procède au dépouillement et va annoncer le verdict. La sentence est irrévocable. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.