"La bande à Sandro" : naissance d'une alliance rouge

Au conseil, Franck est sorti avec perte et fracas. Mais la route des rouges continue et Sandro ne perd pas une seconde pour développer sa stratégie. Il scelle une alliance avec Bastien, Clémentine et Sébastien ! Les quatre aventuriers veulent aller loin et pouvoir compter les uns sur les autres. Les rouges veulent se protéger au cas où l’un d’entre eux serait en danger à l’approche d’un conseil. Sébastien voit moins loin que ces trois acolytes et pense qu’il faut déjà éviter de perdre les épreuves d’immunité. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.