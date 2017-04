Bastien contraint d’abandonner…

L’épreuve de confort est remportée par les bleus. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Les rouges n’auront pas le droit à la récompense et devront s’affronter entre eux pour la première fois dans une épreuve individuelle éliminatoire. Et si cela n’était pas suffisant, Bastien ne se sent pas bien. Après avoir trop forcé pendant l’épreuve des guirlandes de sacs, son genou lui refait mal. Et le verdict est terrible : Bastien est contraint d’abandonner sur ordre du médecin. Sur cette épreuve très exigeante, son genou droit n’a pas tenu le coup et ce problème est trop grave pour continuer l’aventure. Le jeune homme est anéanti par cette nouvelle. Très ému, le marseillais quitte Koh-Lanta au bout de 19 jours. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.