Bastien, idole de son père et de son frère !

C’est Bastien qui s’empare maintenant du précieux téléphone pour appeler ses proches. Au bout du fil, Eric son papa et Tom son petit frère. Ce dernier n’hésite pas à lui dire « Je t’aime ! T’es mon idole ». Le père de Bastien l’encourage à se dépasser et à rester lui-même car c’est comme cela qu’il est le meilleur : « A fond la forme ! ». Des paroles réconfortantes et motivantes qui ne manquent pas de toucher le jeune marseillais. C’est après avoir raccroché que Bastien craque… Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.