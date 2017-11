Quel binôme est en danger au conseil ?

Sandrine et Magalie sont ravies de leurs performances et fières de leur victoire mais surtout soulagées d’avoir évité l’élimination au conseil. Les tractations vont bon train. André et Maxime savent qu’ils sont la cible. Romain et marguerite eux sont sauvés d’office par le collier d’immunité de Romain. Tandis que Mélanie et Tiffany sont protégées par Sandrine et Magalie. Maxime est défaitiste, comme s’il avait déjà un pied hors de l’aventure. Alors qu’André, lui, n’est pas homme à rendre les armes. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 17 NOVEMBRE 2017 (Emission 11).