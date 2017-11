Quel binôme est éliminé au 11è conseil ?

ATTENTION SPOILER - Les huit aventuriers viennent de voter. Denis Brogniart est allé chercher l’urne. L’heure est au dépouillement. A la question rituelle de Denis Brogniart « Est-ce que quelqu’un possède un élément susceptible de modifier le cours du vote et souhaite le jouer ce soir ? » Suspens, grand silence. Romain lève alors la main et sors son collier qui fait basculer le cours du conseil. Le binôme Romain et Marguerite est par conséquent intouchable. Résultat du conseil : 5 voix pour Marguerite contre 4 pour Maxime… Le binôme quitte l’aventure, leur ultime coup de bluff n’a pas fonctionné puisque Romain a finalement sorti son collier d’immunité. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 17 NOVEMBRE 2017 (Emission 11).