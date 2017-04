Les bleus au conseil : le sort s’acharne !

Ca va de mal en pis pour les bleus qui arrivent au conseil après une quatrième défaite consécutive. Sur la dernière épreuve d’immunité, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes ! Ils se sont battus tout seul, la faute à une stratégie défectueuse et contre-productive. Les bleus manquent de sérénité et de confiance en eux. Et cela devient problématique car après ce conseil, les bleus ne seront plus que 6 alors que les rouges sont encore 8. Il est urgent de réagir pour les Takeo ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.