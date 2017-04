Les bleus réalisent l’erreur de Mathilde

Les bleus ne tardent pas à apprendre l’échange de collier entre Mathilde et Sandro. En effet, pour éviter d’éliminer l’un de ses coéquipiers pendant le face à face des ambassadeurs, Mathilde a promis son collier d’immunité à Sandro ! Mais la jeune femme ne savait pas que Sandro avait déjà le nom de Yassin, préparé avec son équipe, et qu’il comptait l’éliminer de toute façon. Les bleus sont sous le choc… Les rouges, en supériorité numérique et avec un collier d’immunité, risquent de les éliminer aux prochains conseils un par un… Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.