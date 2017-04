Brahma prend une décision radicale !

Les conditions de vie sur le camp bleu sont plus que difficiles. Le moral est en berne, la pluie s’acharne, et il n’y a plus de feu… Toutes ces raisons pèsent sur le moral des Takeo et surtout sur celui du sensible Brahma. L’éducateur spécialisé a pris une décision radicale… Epuisé, Brahma souhaite abandonner. Il annonce sa décision devant Denis Brogniart, devant les rouges et devant son équipe. Tous les aventuriers essayent de lui faire changer d’avis mais sa décision est prise. Rien à faire, Brahma ne se sent plus de taille. Il préfère partir. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.