C’est le 12è conseil : qui sort son collier ?

La magie dans Koh-Lanta c’est que rien n’est écrit d’avance. Depuis quelques jours, les ex-rouges (anciens) ne se cachaient plus. Ils avançaient ensemble avec pour objectif de décimer l’équipe des ex-jaunes (jeunes) en éliminant tour à tour leur deux dernières représentantes : Tiffany et Mélanie. Mais c’est du passé et caduque car des événements sont venus mettre à mal cette alliance. Premièrement, Tiffany est intouchable depuis sa victoire au dernier jeu d’immunité. Deuxièmement, Magalie possède un collier d’immunité. Troisièmement, Mélanie a été contrainte de quitter l’aventure sur décision médicale avec sa blessure à la cuisse. Du coup ce soir, si Magalie joue son collier d’immunité c’est forcément un ex-rouge qui sera éliminé : Marguerite ? Romain ? Sandrine ? Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).