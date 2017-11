C’est le conseil : six binômes vulnérables. Qui entrainera l’autre dans sa chute ?

Vous connaissez la complexité à ce stade de l’aventure à devoir éliminer un des aventuriers. Alors imaginez le casse-tête ce soir pour évincer deux aventuriers. Et c’est d’autant plus délicat que le hasard du tirage au sort des binômes à quel que peut bousculer les stratégies bien en place. Cette stratégie de l’opposition entre les jeunes et les plus de 30 ans qui perdure depuis le début de cette aventure. En résumé, Sandrine et Magalie ne risquent rien ce soir puisqu’elles sont intouchables lors de leur victoire à l’épreuve d’immunité. En revanche les trois autres binômes sont vulnérables avec une information importante : Romain possède un collier d’immunité. Et s’il décide de le jouer ce soir, alors il protègera également Marguerite. Mais Romain est joueur et ce sera à la dernière minute que l’on saura si oui ou non il le sortira. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 17 NOVEMBRE 2017 (Emission 11).