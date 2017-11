C’est l’heure du conseil : qui va sortir son collier ce soir ?

Ce conseil promet encore des incertitudes donc des possibilités de revirements de dernières minutes. Bien malin qui sait qui sera éliminé ce soir. En revanche Mélanie est hors d’atteinte puisqu’elle a remporté l’immunité. La situation de tous les autres est bien différente car plus on avance dans l’aventure plus on se perd avec les multiples stratégies et alliances. Que reste-t-il du choc des générations ? Si on ajoute à ça Romain qui a un collier d’immunité, que tout le monde sait, et que Tiffany en possède également un, ils sont deux à le savoir, André et Magalie, on se rend vite compte qu’on n’est pas encore au bout de nos surprises. En clair, Tiffany et Magalie sont en danger vis-à-vis des anciens, alors que les jeunes semblent viser le stratège Fabian. Mais la grande inconnue du moment, qui de Tiffany ou Magalie jouera le collier d’immunité ? Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 03 NOVEMBRE 2017 (Emission 10).