Caroline « Je suis prête à prendre le leadership »

Caroline, 31 ans, vit dans les Bouches-du-Rhône avec son mari et ses 3 enfants. Cette directrice de maison de retraite a une main de fer dans un gant de velours. Elle aime les défis et rien ne l’effraie. Caroline assume qui elle est et ce qu’elle fait. Cette Provençale ne vient pas à Koh-Lanta Fidji pour se faire des amis. Dans l’aventure, elle est prête à prendre le leadership si cela semble nécessaire. Caroline est bien déterminée pour aller loin !