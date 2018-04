IRONIE DU SORT - Pendant que Jérémy balance toutes les infos concernant le faux collier d’immunité fabriqué par Pascal, Yassin et Javier à Nathalie et aux ex-Jaunes, Cassandre a écumé et débroussaillé la forêt et trouve quoi ? Un collier d’immunité… un vrai cette fois. Malgré les tensions naissantes, Cassandre se sent maintenant plus en sécurité. Extrait issu du REPLAY de l’émission 5 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 13 avril 2018