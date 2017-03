Chez les bleus, il n’y a pas de fumée sans feu !

Pour les Takeo, c’est la prise de conscience ! Les estomacs sont vides et il devient crucial de manger… Pour une fois, tous les bleus vont œuvre-commune pour réussir à faire du feu ! Mais les corps sont épuisés et il faut puiser dans les dernières ressources. Frédéric ne veut pas baisser les bras. Avec l’aide d’Hada et Kelly, ils persistent et arrivent enfin à faire naitre une flamme ! Ca y est, le feu est là et c’est le soulagement pour les bleus. A force d’efforts collectifs, les bleus ont réussi ce qui demeure un exploit. Ils vont pouvoir enfin manger chaud au bout de 8 jours d’aventure, c’est une vraie délivrance. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.